Esenyurt'ta kargo firmasına operasyon! Buzdolabında 28 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 09:52

İstanbul Esenyurt'ta kargo firmasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, koli içinde bulunan buzdolabının buzluk kısmına gizlenmiş 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt’ta yürütülen çalışmalarda bir kargo firması takibe alındı. İl dışından gönderildiği belirlenen koli şüpheli bulundu.

Açılan kolinin içinde bulunan buzdolabının buzluk bölümünde 23 şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

1 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

