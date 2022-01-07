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Esenyurt'ta kardeşler arasındaki silahlı kavgadan yeni görüntü

#İstanbul#Esenyurt#Kavga

İstanbul Esenyurt'ta kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 23 Aralık saat 17.00 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında başından yaralanan kardeşlerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi.

Esenyurtta kardeşler arasındaki silahlı kavgadan yeni görüntü

Pompalı tüfekli şüpheliyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi. Gelen ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Esenyurtta kardeşler arasındaki silahlı kavgadan yeni görüntü

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ağabey-kardeşin kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki pompalı tüfeği yere atması, kavga eden kişilerin polislerce yakalanması ve bir kızın ağlayarak polislerle konuşması yer alıyor.

Esenyurtta kardeşler arasındaki silahlı kavgadan yeni görüntü

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga

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