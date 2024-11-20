Esenyurt'ta kardeşini öldürdü, kendisini kilitlediği evde gözaltına alındı

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Olay, saat 22.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sapil kullandığı 34 DMN 310 plakalı otomobili ile ağabeyi İlhan Sapil'in oturduğu binanın önüne geldi. Aşağı inen İlhan Sapil ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre tartışan ağabey İlhan Sapil, kardeşi Barış Sapil'e çekiçle saldırdı sonra da silahla ateş açtı. Barış Sapil ağır yaralandı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞABEY KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Kardeşine silahla ateş açan İlhan Sapil, daha sonra binanın üçüncü katındaki dairesine çıkarak kendisini içeri kilitledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Barış Sapil'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Barış Sapil yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kendini eve kilitleyen İlhan Sapil'i bir süre ikna etmek için uğraştı. Özel harekat polisleri daireye girmek için hazır bekledi. Bir süre sonra ikna edilen İlhan Sapil, olayda kullandığı tabancayı camdan polislere attı. Daha sonra da kapıda bekleyen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan İlhan Sapil, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Sokakta bulunan Barış Sapil'e ait otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Hayatını kaybeden Barış Sapil'e ait otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı.

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