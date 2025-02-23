×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta kar topu eğlencesi kavgayla bitti

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kar Topu#Kavga
Esenyurtta kar topu eğlencesi kavgayla bitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 12:39

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yoldan geçen arabalara kar topu atan gençler, eğlencenin dozunu kaçırınca kavga çıktı. Atılan kar topu nedeniyle bir minibüsün camı kırılırken, bir başka aracın şoförü ise gençlerle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, dün Esenyurt'un çeşitli noktalarında yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler yoldan geçen arabalara kar topu attı. Yoldan geçen bir minibüsü kar topu yağmuruna tutan gençler minibüsün camını kırdı. Ardından başka bir noktada bir servis aracına kar topu atan bir düzine genç, servis şoförünün tepki göstermesi üzerine önce arabayı tekmeledi ardından kavga çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki arabalara kar topu atan gençlerin bir minibüsün camını kırdığı, diğer bir noktada ise kar topu attıkları servis şoförüyle kavga ettikleri anlar görüldü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların tarafları ayırmasıyla son buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Kar Topu#Kavga

BAKMADAN GEÇME!