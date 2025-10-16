×
Gündem Haberleri

Esenyurt’ta kahvehaneye uzun namlulu silahla ateş açtılar

#Esenyurt#Kahvehane#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 08:31

İstanbul Esenyurt’ta şüpheliler sokaktaki bir kahvehaneye uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki iki otomobilin camına çok sayıda mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 20.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 614.Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler araçtan uzun namlulu silahlarla inerek kahvehaneye ateş etti. Olayın ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında saldırıda iki otomobilin camına çok sayıda mermi isabet ettiği tespit edildi. Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

