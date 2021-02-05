Esenyurt'ta kafede nargile içenlere baskın!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kafenin açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, içerideki kalabalığı fark edince kafeye baskın düzenledi. Yapılan baskında, içerde yaklaşık 20 müşterinin nargile içtiği tespit edildi. İçeride bulunanlara toplam 27 bin 750 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri, mekanın neden açık olduğunu sorması üzerine kafe sahibi, "Ailemle oturuyordum. Yasak olduğunu bilmiyordum" diye cevap verdi. İçerde bulunanlar dışarı çıkartılırken, kafe zabıta ekiplerince mühürlendi.