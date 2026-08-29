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Esenyurt'ta kafe alevlere teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kafe Yangını#Elektrik Kontağı
Esenyurtta kafe alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 08:28

Esenyurt'taki bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki bir kafede saat 06.00 sıralarında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı.

Esenyurtta kafe alevlere teslim oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Esenyurtta kafe alevlere teslim oldu

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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#Esenyurt#Kafe Yangını#Elektrik Kontağı

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