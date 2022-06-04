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Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, Esenyurt'ta kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik ilÃ§e genelinde denetim yaptÄ±. Polis ekiplerince, yapÄ±lan kontrollerde TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak yollarla giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸiler, Esenyurt MeydanÄ±'ndaki otobÃ¼slere bindirildi. YaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi, Tuzla'daki GÃ¶Ã§men Ä°daresi Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Ãœlkeye kaÃ§ak yollarla giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Suriye uyruklu bir kiÅŸi, otobÃ¼se bindirildiÄŸi sÄ±rada fenalaÅŸtÄ±. Polis ekiplerince dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan kiÅŸiye yardÄ±m edilirken, ihbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Ambulansa taÅŸÄ±nan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin, herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YabancÄ± uyruklu kiÅŸi, Tuzla'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere tekrar otobÃ¼se bindirildi.Â

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KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžTI, POLÄ°S TEKRAR YAKALADI

Bir Suriyeli ise bindirildiÄŸi otobÃ¼sÃ¼n orta kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra kaÃ§tÄ±. Durumun fark edilmesi Ã¼zerine peÅŸinden koÅŸan polis ekipleri, kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni kovalamacÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakaladÄ±.Â

KOCASI Ä°Ã‡Ä°N DAKÄ°KALARCA AÄžLADI

AngolalÄ± kadÄ±n ise kaÃ§ak olduÄŸu tespit edildikten sonra otobÃ¼se bindirilen kocasÄ± iÃ§in dakikalarca gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. KadÄ±n otobÃ¼sÃ¼n hareket etmesinin ardÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Angela, "Benim 2 Ã§ocuÄŸum var. Ä°ÅŸim yok. Kocam orada. Ne yapacaÄŸÄ±m?" dedi.