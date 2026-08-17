Esenyurt'ta işe giden genç kıza motosikletli kapkaç şoku: 100 bin liralık telefonu böyle çaldılar

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Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt’un Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan Esenbahçe durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde bir genç kız, motosikletle gelen iki kişi tarafından takip edildi. Şüphelilerden birinin kask, diğerinin ise kar maskesi taktığı öğrenildi.

TELEFONU ALIP KAÇTILAR

Motosikletten inen şüpheli, genç kızın yaklaşık 100 bin TL değerindeki cep telefonunu zorla elinden alarak motosiklette bekleyen diğer şüphelinin yanına kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmeye çalışmasına rağmen şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ARAÇ KAMERASINDA

Olay anı, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası ve araç kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.