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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta iş yerini kurşunladılar

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Esenyurt'ta iş yerini kurşunladılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gündüz tartıştıkları kişinin iş yerini gece yarısı otomobille gelip, kurşunlayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 11 Haziran Cuma gecesi, saat 03.15 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 3 kişi, gündüz tartıştıkları kişinin iş yerine gece yarısından sonra otomobille gelip, tabancayla ateş açtı. Ardından da kaçarak, kayıplara karıştı. İş yerinin kepenkleri ile park halindeki otomobillere mermi isabet eden saldırıyla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin peşine düştü.

Esenyurtta iş yerini kurşunladılar


KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Güvenlik kameralarından saldırganların kullandığı otomobilin plakası tespit edildi. Adresleri belirlenen 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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