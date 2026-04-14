Esenyurt'ta iş yerini haraç almak için kurşunladı! Tutuklandı

#Esenyurt#Haraç#Silahlı Saldırı
Esenyurtta iş yerini haraç almak için kurşunladı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 10:26

İstanbul Eyüpsultan’da bir iş yerini haraç almak için kurşunladığı iddia edilen S.A. (20) gözaltına alındı. İş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan, Çırçır Mahallesi, Güngören Caddesi'ne 11 Mart saat 04.30 sıralarında gelen şüpheli kişi, bir iş yerine kurşun yağdırdı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüpheli 4- 5 el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli S.A.’yı gözaltına aldı. Emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Haraç#Silahlı Saldırı

