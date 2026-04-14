Esenyurt'ta iş yerini haraç almak için kurşunladı! Tutuklandı

Eyüpsultan, Çırçır Mahallesi, Güngören Caddesi'ne 11 Mart saat 04.30 sıralarında gelen şüpheli kişi, bir iş yerine kurşun yağdırdı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüpheli 4- 5 el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli S.A.’yı gözaltına aldı. Emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.