Son dakika haberi! Esenyurt’ta iş yerinde yangın

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Yangın, 17.00 sıralarında Akçaburgaz Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesisin atık ayrıştırma alanında bulunan kağıt balyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışması yapılırken kağıt balyalarının tekrar alevlenmesini önlemek için, bir iş makinesi kağıt balyalarını dağıttı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.