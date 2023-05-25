Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt’ta indirim izdihamı! Müşteriler koşarak mağazaya girmeye çalıştı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Esenyurt#İndirim
Esenyurt’ta indirim izdihamı Müşteriler koşarak mağazaya girmeye çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:53

İstanbul Esenyurt’ta bir züccaciye mağazasının açılışında indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler izdiham yaşanmasına neden oldu. Mağaza kapısının açılmasıyla müşteriler koşarak ve birbirlerini iterek içeri girmeye çalıştı.

Haberin Devamı

Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde züccaciye ürünleri mağazası açılışında fiyat indirimi yaptı. İndirimli fiyattan alışveriş yapmak isteyenler saatler önce mağaza önünde beklemeye başladı. Sosyal medya hesaplarından günler öncesinden indirim duyurusu yapan mağaza kapılarını açar açmaz müşteriler içeri girmek için izdiham oluşturdu.

Mağazada 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya, tencere setlerini 200 liraya almak isteyen müşterilere görevliler tarafından uyarı yapıldı. Kapıların açılmasıyla içeri giren çoğunluğu kadınlardan oluşan müşteriler mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Esenyurt#İndirim

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik