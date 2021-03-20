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Veysel TİMDU- Alper KORKMAZ  / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta ilginç olay! Kamyon şaha kalktı

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Esenyurt'ta ilginç olay! Kamyon şaha kalktı

Esenyurt'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı.

Olay dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.

Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi. Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.  

Esenyurtta ilginç olay Kamyon şaha kalktı

"HATALI MAL YÜKLEMENİN SONU BU"

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.

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