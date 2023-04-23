Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı: Alevler yan tarafındaki binaya sıçradı

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Yangın, saat 03.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1913 Sokak’ta bulunan tek katlı ikinci el eşya satan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci el eşya satan tek katlı dükkanda yangın çıktı. Yangının büyümesiyle dükkan alev alev yandı. Rüzgarında etkisiyle yan tarafında bulunan 4 katlı binaya alevler sirayet etti.