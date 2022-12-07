Esenyurt'ta iki katlı binada yangın

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Yangın, sabah 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 958 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın üst katında çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların çekyatı tutuşturması sonucu çıkan yangın büyüdü. 7 kişinin kaldığı evde bulunanlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Ev sahibi Ümit Benlioğlu, "Kömür sobasının yanında çekyatımız vardı, köşesi bez olduğundan tutuşunca oradan perdelere vurdu ve çatı alev aldı. Daha sonra evin her tarafı alev aldı. Biz de en azından çocuklarımıza bir şey olmasın diye çıplak vaziyette dışarıya koştuk. Gelen mala gelsin, cana gelmesin yeter" diye konuştu.

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