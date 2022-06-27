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Esenyurt'ta 25 ve 26 Haziran tarihlerinde, Leyla Aksu ve Nefise M. isimli kadÄ±nlar yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde, 25 Haziran pazar gecesi, Leyla Aksu (25) isimli kadÄ±n yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartmanÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki evinde balkondan dÃ¼ÅŸtÃ¼. KomÅŸularÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi ve polis sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Aksu'nun cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.Â

"KENDÄ°SÄ°NÄ°N ATLADIÄžINI ZANNETMÄ°YORUM"

Leyla Aksu dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra olay yerine gelen sokak sakini Mehmet Garip, "Ã–nce 'Yapma' diye bir ses duyduk, sonra sokaÄŸa indik ve kÄ±zÄ± yere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ halde gÃ¶rdÃ¼k. O anda son nefesini verip Ã¶ldÃ¼. BazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± bir kiÅŸinin hÄ±zla evden Ã§Ä±kÄ±p gittiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor ama kesin olan bir ÅŸey yok henÃ¼z. Kendisinin atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum, yanÄ±nda birileri olabilir" diye konuÅŸtu.Â

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"Ã–NCE SARKTI SONRA ATLADI"

Esenyurt'ta yaÅŸanan ikinci Ã¶lÃ¼m olayÄ± ise, Zafer Mahallesi'nde lÃ¼ks bir rezidansta yaÅŸandÄ±. Nefise M. isimli kadÄ±n, rezidansÄ±n 7'nci katÄ±ndaki dairesinin penceresinden dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Nefise M. kurtarÄ±lamadÄ±. Nefise M.'nin pencereden sarkÄ±p atladÄ±ÄŸÄ± anlar Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±na kaydedildi.

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