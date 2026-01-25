×
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#İstanbul#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 21:46

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla parkta oturan Aziz Devrim Akpehlivan'ın (30) yanına daha önceden aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi. Taraflar arasında tartışma yaşanırken, parktan çıktığı sırada Ayaz M. elindeki silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş etti. Bunun üzerine karşı tarafın da karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada Akpehlivan, arkadaşı V.T. ve silahlı saldırıyı başlatan Ayaz M. yaralandı.

Sağlık ekipleri, Aziz Devrim Akpehlivan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı V.T. ve Ayaz M. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri parka gelerek çalışma yaptı. Akpehlivan’ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

