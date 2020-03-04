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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta ihbar geldi, polis harekete geçti! Rezidansta geniş güvenlik önlemi

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İstanbul Esenyurt'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polisin incelemeleri devam ediyor.

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü.

Esenyurtta ihbar geldi, polis harekete geçti Rezidansta geniş güvenlik önlemi


Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidansın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin gelişi bekleniyor.
Esenyurtta ihbar geldi, polis harekete geçti Rezidansta geniş güvenlik önlemi

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