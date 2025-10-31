Esenyurt’ta hizmette altın yıl: 1 yılda rekor hizmet

Haberin Devamı

Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında 14 okulun bakım ve onarımı tamamlanırken, binlerce öğrenciye sürekli eğitim merkezlerinde sınava hazırlık ve etüt desteği verildi. 28 merkezde 145 branşta açılan kurslarla vatandaşlara yeni mesleki beceriler kazandırıldı. REYSAŞ Lojistik iş birliğiyle Durmuş Döven İlkokulu’nun temeli atıldı, ayrıca 800 öğrenci kapasiteli KYK Kız Yurdu projesi hızla yükseliyor.



YENİ SAĞLIK TESİSLERİ



Aşık Veysel ve İstiklal Mahallelerinde iki yeni Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Akçaburgaz, Süleymaniye ve Aşkemseddin Mahallelerinde üç 112 Acil Sağlık İstasyonu faaliyete geçti. Uzun yıllardır atıl durumda olan Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi beş yıl aradan sonra yeniden hizmete açılırken, Saadetdere Termal Merkezi de baştan sona yenilendi.



YENİ NEFES ALANLARI



İlçeye kazandırılan Vatan Kitap Kafe, Erguvan Kafe, Lavanta Emekli Evi, Vitamin Kafe ve Menekşe Engelsiz Kafe, vatandaşların sosyalleşme alanlarını genişletti. Kadın Sanat Merkezi, Hanımeli Tasarım Merkezi ve yenilenen Roman Kültür Evi, üretimi ve kültürel dayanışmayı güçlendiriyor.



Haberin Devamı

Esenyurt’ta çevre yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Mimar Sinan Millet Bahçesi ve 7 yeni Nefes Bahçesi ilçeye kazandırılırken, 11 park yenilendi. Gülvadi Hayvan Bakımevi hizmete girerken sıfır atık uygulamaları genişletildi.14 aylık kiralama bedeli karşılığı, tamamen kamuya ait 81 araç satın alınarak, temizlik filosu baştan sona yenilendi. Sadece çöp kamyonları ile değil sisteme entegre süpürge araçları, yapay zeka atık takip sistemleri, sıfır atık projeleri, yeni konteyner takviyeleri ile tüm sistemi iyileştiren bir yapı oluşturuldu. Esenyurt Belediyesi mülkiyetinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi ve Kültür Merkezi düğün salonuna dönüştürülmüştü. Duruma hemen müdahale edilerek merkez aslına uygun şekilde yenilendi ve sadece ilçedeki cemevlerine hizmet verecek şekilde düzenlendi.

SOSYAL DESTEKLE GÜÇLÜ DAYANIŞMA AĞI KURULDU



ESENYURT Aşevi’nin kapasitesi artırılarak günde 10 bin kişilik yemek üretimi sağlandı. 26 bin öğrenciye kırtasiye desteği verildi. Yakında hayata geçecek Gıda Bankası (Sosyal Market) projesiyle sosyal yardımlar daha sistemli hale getirilecek.

