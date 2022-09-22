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Esenyurt'ta hırsızlıkla suçladığı müşterilerine ateş etti: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:01

Esenyurt'ta büfeden alışveriş yapan Efe Şenozan parası yetmeyince arkadaşı Yiğit Kayan'ı çağırdı. Büfe sahibi ise iki arkadaşın hırsızlık yaptığını iddia ederek silahla ateş etti. Bacaklarından yaralanarak Efe Şenozan ve Yiğit Kayan hastaneye kaldırılırken, işletmeci ise gözaltına alındı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Şenozan (19) alışveriş yapmak için büfeye girdi. Aldığı ürünlerin parası yetmeyince arkadaşı Yiğit Kayan'ın (17) gelip ödeyeceğini söyleyerek kapıda beklemeye başladı. Daha sonra arkadaşı Kayan'ın büfeye gelmesi üzerine, işletmeci iki arkadaşın büfeden hırsızlık yaptığını iddia ederek tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada işletmeci büfeden aldığı silahla ilk olarak Efe Şenozan'a daha sonra da Yiğit Kayan'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki arkadaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Efe Şenozan ve Yiğit Kayan'ın hayati tehlikelerinin olmadığı, bacaklarındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilecekleri öğrenildi. İşletmeci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

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#İstanbul#Esenyurt#Silahlı Saldırı

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