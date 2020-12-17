MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta hırsızlık şüphelisine dayak
GeriGündem Esenyurt'ta hırsızlık şüphelisine dayak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Veysel TİMDU / DHA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta hırsızlık şüphelisine dayak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta hırsızlık şüphelisine dayak
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Şüpheliye bir mahalleli ise İngiliz anahtarı ile vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta hırsızlık şüphelisi olduğu belirtilen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Polisi beklemeyen mahalle sakinleri şüpheliyi dövmeye başladı. Bu sırada bir kişi ise elindeki İngiliz anahtarı ile şüphelinin başına vurdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle