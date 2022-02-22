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Esenyurt'ta hatalı 'U' dönüşü kaza yaptırdı! 2 yaralı

#Kaza#Esenyurt#Otomobil
Esenyurtta hatalı U dönüşü kaza yaptırdı 2 yaralı

Esenyurt'ta sürücüsünün hatalı U dönüşü yaptığı otomobil, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki harita mühendislerine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı 34 UG 7549 plakalı otomobille bu sırada hızla gelen 34 UNL 90 plakalı otomobil, çarpıştı.  34 UNL 90 plakalı otomobil, yol kenarında çalışma yapan 2 harita mühendisine vurdu. Savrulan 2 mühendisten biri, yol kenarındaki inşaata düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından mühendisleri hastaneye kaldırdı. İki yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise çevredeki benzin istasyonunun kamerasınca kaydedildi.

Esenyurtta hatalı U dönüşü kaza yaptırdı 2 yaralı

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"BİRİ AŞAĞI UÇTU"

Yaşanan kazayı anlatan Murat Özdemir, "Yandan gelen araç, yukarıdan süratli gelen araca dokunuyor. Dengesini kaybeden araç, önce direğe sonra da çalışma yapan arkadaşlara çarpıyor. Biri aşağı uçtu. Diğeri de arabanın ön tarafına doğru savruluyor. Arkadaşlar hastanede şu an" dedi.

Esenyurtta hatalı U dönüşü kaza yaptırdı 2 yaralı

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#Kaza#Esenyurt#Otomobil

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