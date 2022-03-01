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Esenyurt'ta güpegündüz 'hayalet ekran' hırsızlığı

#Hırsızlık#Otomobil#Hayalet Ekran
Esenyurtta güpegündüz hayalet ekran hırsızlığı

Esenyurt'ta sokakta park halindeki lüks otomobilden güpegündüz yapılan 'hayalet ekran' hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 26 Şubat cumartesi günü saat 09.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Canpolat, gece saatlerinde otomobilini sokakta park edip evine çıktı. Sabah işe gitmek için çıkan Canpolat, otomobilinin camlarının kırık olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Lüks otomobilden 'hayalet ekran' diye tabir edilen gösterge paneli, NBT ekranı ve joystick vites kısmının çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurtta güpegündüz hayalet ekran hırsızlığı

"O GÜN YAKLAŞIK 34 TANE ARACI AYNI ŞEKİLDE PATLATMIŞLAR"

Mahir Canpolat, "Gece aracımı evin önüne park ettim. Sabah uyandığımda arabamın hayalet ekranını, NBT ekranını ve joystick vites kısmını tamamen çalmışlardı. Nasıl bir cesaret bilmiyorum. Karakola gidip öğrendiğimizde o gün yaklaşık 34 tane aracı aynı şekilde patlatmışlar. Bulunduğumuz bölgenin tamamında soymuşlar. Buna istinaden devlet yetkililerinden elinden geleni yapmasını istiyorum. Bulunmalarını istiyorum. Kaskodan fiyat aldık. Kaskonun fiyatı ortalama 170 bin lira. Kişi onu götürüp 3-5 bin liraya satacaktır ama benim şu anki zararım 170 bin lira. Umarım yetkililer gereğini yapar" dedi.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilleriyle sokağa geldikten sonra, park halindeki otomobilin camını kırıp, içeriden çaldıkları malzemeyi alarak, buradan uzaklaştıkları görülüyor

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#Hırsızlık#Otomobil#Hayalet Ekran

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