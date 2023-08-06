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Esenyurt’ta geri dönüşüm tesisinde yangın

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#İSTANBUL#Polis#Yangın
Esenyurt’ta geri dönüşüm tesisinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 09:52

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde hurda atıkların depolanıp dönüştürüldüğü tesiste yangın çıktığı ihbarı geldi. Yangın diğer işyerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangın saat 07.50 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki hurda atıkların dönüştürüldüğü tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle malzemelerin depolandığı kapalı alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt’ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Tesisteki iş makinelerinin de yardımıyla depoda açılan bölümlerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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#İSTANBUL#Polis#Yangın

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