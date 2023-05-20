Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta gasp şüphelisi polisten kaçarken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Çatıdan Düşme
Esenyurtta gasp şüphelisi polisten kaçarken çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:58

İstanbul Sultanbeyli'de gasp yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, iddiaya göre Esenyurt'ta polis baskını sırasında kaldığı binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli'de gaspa karıştığı tespit edilen 3 şüphelinin Esenyurt'taki adreslerine baskın düzenlendi. İddiaya göre operasyon sırasında şüphelilerden F.A., kaçmak için çıktığı çatıdan düştü.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şüpheli, hayatını kaybetti. F.A.'nın düştüğü binada olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Bina sakinlerinden Nurettin Doğan, "Evde oturduğum sırada kapının önüne polisler gelmişti. Arka bahçeye baktığımda bir kişi yerde yatıyordu. Daha sonra başka polisler geldi, ambulansla yaralıyı götürdüler." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Çatıdan Düşme

BAKMADAN GEÇME!

1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık
Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere