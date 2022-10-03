Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta feci kaza: Önce ağaca sonra 4 otomobile çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Esenyurt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 14:38

Esenyurt'ta freninin tutmadığı iddia edilen kamyon önce ağaca ardından da 4 otomobile çarptı. Kamyon şoförü ile otomobillerden birindeki sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah 10.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Freninin tutmadığı iddia edilen 34 FNT 835 plakalı kamyon önce ağaca daha sonra da 4 otomobile çarptıktan sonra kaldırımda durdu. O sırada caddenin boş olması bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şüförü ile çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Esenyurtta feci kaza: Önce ağaca sonra 4 otomobile çarptı

Kazaya şahit olan Cenap Uca, "Bir kamyonetin yukarından geldiğini fark ettik. Çam ağacına çarptıktan sonra sola doğru kaydı. Eğer sola doğru kaymamış olsaydı büyük bir şiddetle burada bulunan insanlara çarpabilirdi. Yönünü değiştirdikten sonra park halindeki araçlara çarptı ve ondan sonra durabildi. Can kaybı yoktu. Araçlarda büyük maddi hasar vardı" dedi.

Haberin Devamı

Kazayı gören İdris Coşkun ise "Kamyonun freni patlamış, ağacı çarparak sürüklemiş ve durmuş. Araçlara çarpmış, 2 tane de yaralı var" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci

BAKMADAN GEÇME!

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci