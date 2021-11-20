Esenyurt'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Esenyurt, TEM Otoyolu'nda 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, 34 BGV 965 plakalı cipe çarptı. Kazada, cipte bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Anne ve çocuğu ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇTI

Hafriyat kamyonu şoförü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.