Esenyurt'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Emre Belözoğlu fırtınası sürüyor 6 ay önceki maçın rövanşını aldı...Emre Belözoğlu fırtınası sürüyor! 6 ay önceki maçın rövanşını aldı...#Süper Lig
Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrıKripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?#Volfram Küpleri
Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı Nüfusun yüzde 60ı...Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı! Nüfusun yüzde 60'ı...#Fahrettin Koca
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli olduBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli oldu#Doğal Gaz
DSÖ korkuttu Marta kadar yarım milyon insan ölebilir...DSÖ korkuttu! Mart'a kadar yarım milyon insan ölebilir...#Koronavirüs
Akılamaz olay... Dolarlar otoyola saçıldı, insanlar çıldırdıAkılamaz olay... Dolarlar otoyola saçıldı, insanlar çıldırdı!#ABD
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Gizli belge sızdı: AB harekete geçiyor İşte bardağı taşıran son damla...Gizli belge sızdı: AB harekete geçiyor! İşte bardağı taşıran son damla...#AB
Atatürkün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...Atatürk'ün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı! Dikkat çeken ifadeler...#Mustafa Kemal Atatürk
Yol verme kavgasında ortalık karıştı Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savunduYol verme kavgasında ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savundu#Kavga
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

#Istanbul#Esenyurt#Trafik Kazası

Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki bir kadın hayatını kayberden, anne ve çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

Esenyurt, TEM Otoyolu'nda 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, 34 BGV 965 plakalı cipe çarptı. Kazada, cipte bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Anne ve çocuğu ise yaralandı.  

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. 

Esenyurtta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇTI

Hafriyat kamyonu şoförü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurtta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gözden Kaçmasın

Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğduMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Esenyurt#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar