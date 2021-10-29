Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.
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