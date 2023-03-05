Esenyurt'ta evlerini teslim etmeyen inşaat şirketini protesto ettiler

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Esenyurt'ta bir konut projesinden ev satın alanlar, inşaatın durdurulduğu ve evlerinin teslim edilmediği iddiasıyla proje sahibi şirketin Cevizlibağ'da bulunan binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Pankartlar açıp, sloganlar atan ev sahipleri, satın aldıkları evlerin teslim edilmemesi sebebiyle birçok mağdurun halen depreme dayanıksız evlerde oturmak zorunda kaldığını belirtti. Yaklaşık 4 binden fazla daire sahibinin mağdur olduğu ve şirketin 2018 yılında ekonomik krizi sebep göstererek faaliyetlerini durdurduğu iddia edildi.

'12 SENEDİR MAĞDURUM TAPUMU VE EVİMİ İSTİYORUM'

Kirada olduğunu ve kendi evine geçmek istediğini belirten Melike Çolak, "Ben ödemiş olduğum evin tapusunu ve evimi istiyorum. Eski bir binada kirada oturuyorum, ev sahibim şu anda beni çıkarmaya çalışıyor. Biz 12 senedir mağduruz. Bir an önce evimize kavuşmak istiyoruz, 12 senedir türlü bahaneler uydurdular. Ödemelerimizi yaptık, o zamanın parasıyla 240 bin TL ödedik. Hala bekliyoruz. Evi gidip gördük, belli başlı bloklar yapılmış durumda ve kaba inşaat halindeydi. Sadece binayı dikmiş ve bırakmışlar. Ne inşaat başında ne de burada muhatap yok. Mantıklı ve doğru düzgün tek bir açıklama yok" İfadelerini kullandı.

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'ÇÜRÜK BİR EVDE OTURUYORUM SAĞLAM BİR EVDE OTURMAK İSTİYORUM'

Proje mağduru olduğunu ifade eden Yeter Çevik, "2013'te evimi satın aldım; parasını ödedim, 2016'da teslim edilecekti hala bekliyorum. Emekliyim, BAĞ-KUR maaşımla ödedim bu evin parasını; o zaman 60 yaşındaydım, şu an 70 yaşındayım. Yetkililerden belirli bir tarihte vereceğiz, evinizi teslim edeceğiz gibi bir açıklama da yapılmıyor. Ben çürük bir evde oturuyorum, artık sağlam bir evde oturmak istiyorum" dedi. Konut sahiplerinden Kemal Köprülü ise, "Fatih'te oturduğum bina depreme dayanıksız, 2012-2013 yılları arasında bu satın aldığım evin tüm taksitlerini ödedim, ödemeleri tamamladım. Hala bekliyoruz" diye konuştu.