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Esenyurt'ta ev sahibi ve oğlu kiracısına dehşeti yaşattı

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#Esenyurt#Kira#Ev Sahibi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 17:15

İstanbul Esenyurt’ta ev sahibi-kiracı tartışmalarına bir yenisi eklendi. Kira ücreti konusunda anlaşamadıkları kiracıyı takip eden baba ve oğlu, Aytaç E.'yi sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.

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Olay, dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytaç E., 7 yıldır kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Evden çıkmak istemeyen Aytaç E., ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Asgari ücretle çalıştığını ve böyle bir zammı karşılayamayacağını söyleyen kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu.

ÖNÜNÜ KESİP DARP ETTİLER

Dün iş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, ev sahibi Ali E. ve Aşur E. tarafından kesildi. Bir anda saldıran baba-oğul, kiracılarını tekme tokat dövdü. Yere düşen Aytaç E.’yi yerde tekmeleyen şahıslar, cep telefonunu da alarak uzaklaştılar. Baba-oğlu, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Bu adam tacizci” diyerek yaklaştırmadılar. Darp edilen Aytaç E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

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“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM”

Aytaç E., “ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.

2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., "Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla buluşmak istemiyorum’ dedim. Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi.

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Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim Kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

Esenyurtta ev sahibi ve oğlu kiracısına dehşeti yaşattı

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Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı. Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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#Esenyurt#Kira#Ev Sahibi

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