Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasında kavga: Habersiz eve girdi iddiası

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir ev sahibi kiracısının eve çöp doldurduğunu iddia ederek kiracısını çıkarmak istedi. Zabıta ekipleriyle kiracının kapısına dayanan ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Zabıta ekiplerinin ayırmaya çalıştığı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve zabıta memurunun ise ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olay sonrasında görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine kiracı bir video çekerek yaşadığı evin durumunu gösterdi. Kiracı kadın çektiği videoda, ev sahibinin kendisinden habersiz evine girdiğini iddia etti.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Ev sahibinin, evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle kendisin çıkarmak istediğini iddia eden kadın, "Evin durumu bu. ev çöplükmüş, öyle söyleniyor. Ev kentsel dönüşüme girecek diye bana, ‘çıkın, çıkın' diyor. Benim dün evime gelen eşimin bana getirdiği bulaşık makinesi ve buzdolabı ikinci el diye, ‘yok benim evime ikinci el eşya sokamazsın' diyor. Benim durumu kötülüyor. Ben bunu atıyorum, herkes evi görsün ne durumda olduğumu, duvarların ne durumda olduğunu. Ben bu kış, rutubetten evde duramadım bile. Arka odam leş gibi, yeni aldığım gardolabım, yatak odam hepsi rutubet içerisinde. Ben evin içine çöp dolduruyormuşum, nerede çöplük? Benim bu evime gelen beyaz eşyam istersem iki üç tane koyarım. Bu ev sahibi benden habersiz evime girip evimi temizlediğini iddia ediyor ama şimdi de inkar ediyor. Ben bu durumdan şikayetçi olacağım" dedi.