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Esenyurt'ta eski sevgiliden korkunç pusu!

#Esenyurt#Polis#Türkmenistan Uyruklu
Esenyurtta eski sevgiliden korkunç pusu

İstanbul Esenyurt'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenen Türkmenistan uyruklu Beghzat B., kadını evden çıkıp, işe gittiği sırada göğsünden bıçakladı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

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Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) - Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Cemre Sokak'ta yaşandı. Türkmenistan uyruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlendi. Burada kadının işe gitmesini bekleyen Beghzat B., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Beghzat B., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurtta eski sevgiliden korkunç pusu


"KADININ SUÇUNDAN TUTTU"

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Yaşananları anlatan Rhatoy A.'nın komşusu, "Ben kızımı okula hazırlıyordum. Bir kişi geldi, içeri girdi. Kızıma 'Nereye geldi' diye sordum. Bodruma indiğini söyledi. Bodrumda saklanmış. Daha sonra bu kişi, kadının saçından tuttu. Kadının çığlık seslerine çıktım. Baktığımda kadının saçından tutmuştu. Kadın, 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra baktım, kadın kanlar içindeydi" dedi.

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#Esenyurt#Polis#Türkmenistan Uyruklu