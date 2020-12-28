Esenyurt’ta elektrik kablolarında korkutan patlamalar

İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'nde bir gün önce elektrik kablolarında çalışma yapılmasının ardından dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından kablolar tutuşarak yere düştü. Bunun üzerine polis, itfaiye ve elektrik işletmesine haber verildi. Mahalle sakinleri, caddede park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için dışarı çıkarak otomobillerini uzak yere park etmeye çalıştı. Kısa sürede gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, sokakta bulunanlardan evlerine gitmelerini istedi. Mahalle sakinleri, özellikle elektrik işletmesi görevlilerine tepki gösterdi. Alev alan kablolar itfaiye tarafından söndürülürken bu hattaki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.