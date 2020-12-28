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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Esenyurt’ta elektrik kablolarında korkutan patlamalar

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Esenyurt’ta elektrik kablolarında korkutan patlamalar
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ESENYURT'ta kabloların peş peşe patlamalara yol açarak yanmaya başlaması tepkiye neden oldu. Mahalle sakinleri, park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için çaba harcarken elektrik kurumu çalışanlarının 1 gün önceki çalışması ardından bu patlamaların olduğunu savundu.

Esenyurt’ta elektrik kablolarında korkutan patlamalar
İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'nde bir gün önce elektrik kablolarında çalışma yapılmasının ardından dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından kablolar tutuşarak yere düştü. Bunun üzerine polis, itfaiye ve elektrik işletmesine haber verildi. Mahalle sakinleri, caddede park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için dışarı çıkarak otomobillerini uzak yere park etmeye çalıştı. Kısa sürede gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, sokakta bulunanlardan evlerine gitmelerini istedi. Mahalle sakinleri, özellikle elektrik işletmesi görevlilerine tepki gösterdi. Alev alan kablolar itfaiye tarafından söndürülürken bu hattaki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

 

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