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Esenyurt'ta eğlence mekanı çıkışında kavga!

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#Esenyurt#Polis#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 09:39

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eğlence mekanı çıkışında kavga eden bir grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavga anları ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Olay dün sabah saatlerinde Koza Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanına giren bir grup yabancı uyruklu şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma mekanın çıkışında da devam ederken taraflar, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Eğlence mekanının güvenlik görevlilerinin de tarafları sakinleştirmeye çalıştığı kavga bir süre sonra şahısların dağılması ile son buldu. Yaşanan kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Esenyurt#Polis#İstanbul

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