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Esenyurt'ta eczanede aniden gelen yumrukla neye uğradığını şaşırdı

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#Esenyurt#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 09:24

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eczaneye gelen bir kişi, içeri kendisine borcu olan arkadaşı girince yanına giderek aniden yumruk attı. Tartışma anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, ilaç almak için eczaneye gelen adam içeride kendisine borcu olan arkadaşını gördü. Borçlusunu görür görmez üstüne yürüyen şahıs, beklemeden adamın yüzüne yumruk attı.

Yumruk sonrası adam neye uğradığını şaşırırken olaya iş yeri personeli müdahale ederek sinirli alacaklıyı eczaneden dışarı çıkardı. Şahsın dışarı çıkmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşanan o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurtta eczanede aniden gelen yumrukla neye uğradığını şaşırdı

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#Esenyurt#İstanbul#Polis

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