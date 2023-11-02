Esenyurt'ta düzensiz göçmen operasyonu: 512 kişi yakalandı, daireler mühürlendi

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen “kalkan” operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı. ''düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde'' bu düzensiz göçmenlerden 318’ine evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası uygulandı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İstanbul Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

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452 Polis ve Göç Başkanlığımız ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 512 düzensiz göçmenden 318’ i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalanmıştır. Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir.

Uygulama kapsamında Esenyurt’un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512’sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz.

Onlara göz açtırmayacağız.