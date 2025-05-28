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Esenyurt'ta 'dur' ihtarına uymayan şüpheliye 116 bin lira ceza

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#Esenyurt#Para Cezası#Dur İhtarı
Esenyurtta dur ihtarına uymayan şüpheliye 116 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 00:58

Esenyurt'ta denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezasından dolayı araması olduğu belirlenen T.T.'ye 116 bin lira ceza uygulandı.

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Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı huzur denetimleri sırasında şüpheli gördükleri otomobile durması için uyarıda bulundu. Şüpheli sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçmaya devam etti. Kaçarken çevredeki yayaların ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, nefes kesen bir takibin ardından yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisten kaçarken bazı araçlara da çarparak hasar veren şüpheli sürücünün, polisin sorgulamasında T.T. olduğu belirlendi. 8 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı araması olan şüpheli T.T'ye 116 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan şüpheli T.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Esenyurt#Para Cezası#Dur İhtarı

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