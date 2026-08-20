Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira ceza

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan drift görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerde yer alan araç ve sürücüsü C.U. tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardında araç sahibi ve sürücü gözaltına alındı.

Ehliyetsiz araç kullanan C.U. ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddelerinden toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

Gözden Kaçmasın Fatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandı Haberi görüntüle