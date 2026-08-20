×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Cezası#Drift Cezası#Ehliyetsiz Sürücü
Esenyurtta drift atan ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 13:16

Esenyurt’ta drift atarak araç kullandığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı. Araç sahibi ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen kişiye toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan drift görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerde yer alan araç ve sürücüsü C.U. tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardında araç sahibi ve sürücü gözaltına alındı.

Esenyurtta drift atan ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira ceza

Ehliyetsiz araç kullanan C.U. ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddelerinden toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

Gözden KaçmasınFatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandıFatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Cezası#Drift Cezası#Ehliyetsiz Sürücü

BAKMADAN GEÇME!