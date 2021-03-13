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Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta döner bıçaklı kavga! Sokak savaş alanına döndü

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Esenyurt'ta, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gruplar arasında Döner bıçağının da kullanıldığı kavga çıktı. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler döner bıçağı, sopa ve kemerlerle birbirine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgayı ayırdı. Kavgaya karışan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurtta döner bıçaklı kavga Sokak savaş alanına döndü

YAŞANANLAR CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sopa ile birbirlerine vuran kişiler, bir kişinin yere yatırılıp darp edildiği anlar ve bir grubun dükkanı basmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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