×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması! 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Doğal Gaz Patlaması#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 10:36

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borularının patlaması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi yaralandı. 2 binanın hasar gördüğü yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin sokakta başlattığı kazı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Bir anda parlayan alevler sokak üzerindeki 2 binaya sirayet etti. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binalarda oturanları tahliye ettikten sonra alevlere müdahale ederken patlama sırasında yaralana 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurtta doğal gaz patlaması 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken apartmanların dış cephelerinde ve bodrum katlarında bulunan dairelerde hasar oluştu. İSKİ ve İGDAŞ ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Haberin Devamı

"ALT KATLARDA HİÇBİR ŞEY KULLANILACAK GİBİ DEĞİL"

Yangından etkilenen apartmanda oturan Zeki Erdem, “Sabah İSKİ geldi, arabalarını kaldırın çalışma yapacağız dediler. Biz arabaları çektik. 10 dakika sonra kazı esnasında patlama meydana geldi. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan çoluk çocukları aldık. Ama görüyorsunuz ki binada hasar oluştu. Biz kesinlikle dava açacağız. Bir daha çalışma yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bütün dairelerde hasar var. En üst katta oturuyorum. En az benim evim hasar gördü ama orada da bir sürü hasar var. Alt katlarda hiçbir şey kullanılacak gibi değil" dedi.

Esenyurtta doğal gaz patlaması 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Doğal Gaz Patlaması#Yangın

BAKMADAN GEÇME!