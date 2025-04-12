Esenyurt'ta doğal gaz patlaması! 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

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Olay, saat 10.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin sokakta başlattığı kazı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Bir anda parlayan alevler sokak üzerindeki 2 binaya sirayet etti. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binalarda oturanları tahliye ettikten sonra alevlere müdahale ederken patlama sırasında yaralana 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken apartmanların dış cephelerinde ve bodrum katlarında bulunan dairelerde hasar oluştu. İSKİ ve İGDAŞ ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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"ALT KATLARDA HİÇBİR ŞEY KULLANILACAK GİBİ DEĞİL"

Yangından etkilenen apartmanda oturan Zeki Erdem, “Sabah İSKİ geldi, arabalarını kaldırın çalışma yapacağız dediler. Biz arabaları çektik. 10 dakika sonra kazı esnasında patlama meydana geldi. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan çoluk çocukları aldık. Ama görüyorsunuz ki binada hasar oluştu. Biz kesinlikle dava açacağız. Bir daha çalışma yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bütün dairelerde hasar var. En üst katta oturuyorum. En az benim evim hasar gördü ama orada da bir sürü hasar var. Alt katlarda hiçbir şey kullanılacak gibi değil" dedi.