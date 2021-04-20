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HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara denetim! Şoke eden olay: Cip anahtarı çıktı, ortalık karıştı
GeriGündem Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara denetim! Şoke eden olay: Cip anahtarı çıktı, ortalık karıştı
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Ersan SAN - Veysel TİMDU / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara denetim! Şoke eden olay: Cip anahtarı çıktı, ortalık karıştı

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Zabıta ekipleri İstanbul Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde bir kadının üzerinden cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi. Kadının çorap satarken, "Ben öğretmenim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu çorapları satıyorum" dediği belirtildi. Ceza kesilme işlemi sırasında ise seyyar satıcı ile dilenci kadınlar arasında tartışma çıktı.

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  • Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
  • Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
  • Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
  • Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
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Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bir alışveriş merkezi önünde dilenen ve çorap satan seyyar satıcı kadın yakalandı. Yakalanan kadınlara 235'er lira para cezası kesildi.

SEYYAR SATICI VE DİLENCİ KADINLAR ARASINDA "MAĞDUR" TARTIŞMASI

Ceza kesilme işlemi sırasında ise seyyar satıcı ile dilenci kadınlar arasında tartışma çıktı. Çorap satan kadının polise zorluk çıkarmasına tepki gösteren dilenci, "Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte sizin yüzünüzden biz mağdur duruma düşüyoruz. İhtiyacı olana mani oluyorsunuz. Dilendiğini neden söylemiyorsun? Benim 5 tane çocuğum var. Ben mendil satıyorum bana para veriyorlar, sana da veriyorlar" dedi. Dilencinin tepki göstermesi üzerine seyyar satıcı kadın polis aracının önünden uzaklaştı.

Esenyurtta dilenci ve seyyar satıcılara denetim Şoke eden olay: Cip anahtarı çıktı, ortalık karıştı

YAPILAN ÜST ARAMASINDA CİP ANAHTARI ÇIKTI

Ceza işleminin ardından dilenci ve seyyar satıcıların üst araması yapıldı. Çorap satan kadının üzerinden bir cipin anahtarı çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kadının seyyar satıcılığa başlamadan önce aracını uzak bir noktaya park ettiği öğrenildi.

Kadının çorap satarken, "Ben öğretmenim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu çorapları satıyorum" dediği belirtildi.

Ayrıca kadın hakkında daha önce de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Esenyurtta dilenci ve seyyar satıcılara denetim Şoke eden olay: Cip anahtarı çıktı, ortalık karıştı

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