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Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu! Çevredekiler tarafından darbedilerek yakalandı

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#Esenyurt#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet
Esenyurtta deprem nedeniyle parkta kalan eşini ve baldızını silahla vurdu Çevredekiler tarafından darbedilerek yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 14:29

İstanbul Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan Pınar Bakırcı (38), kardeşi Arzu Kaygusuz (35) ile birlikte oturduğu sırada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 2 kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçmaya çalıştığı sırada parktaki vatandaşlar tarafından darbedilerek yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay bugün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından parka kurdukları çadırda kalmaya başladı. Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi.

EŞİNE VE BALDIZINA ATEŞ AÇTI

Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadınlar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÇEVREDEKİKER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı. Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

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Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Esenyurt#Silahlı Saldırı#Kadına Şiddet

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