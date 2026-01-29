×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay: Darbedilip eve kilitlenen kadın kendini camdan attı! 'Yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı'

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 14:36

İstanbul Esenyurt'ta eşi tarafından darbedilip eve kilitlendiği iddia edilen kadın kendini camdan attı. Mahalle sakinleri kadını durdurmaya çalıştı, ancak kadın kimseyi dinlemedi. Mahalle sakinlerinden Ayhan Şengel, "Biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı" dedi.

Haberin Devamı

Dehşete düşüren olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre genç bir kadın, eşi tarafından darbedilerek eve kitlendi. Bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye açılmasını beklemeden kendini camdan attı. Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözden KaçmasınHeyelan faciasında eşi ile 2 kızını kaybetmişti Keşif sırasında yürek yakan anlarHeyelan faciasında eşi ile 2 kızını kaybetmişti! Keşif sırasında yürek yakan anlarHaberi görüntüle

"YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI"

Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü. Kadının kendini camdan attığı anlar ise kameraya yansıdı.

O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen Ayhan Şengel, "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınBeyoğlunda dehşet Oğlunu öldürüp intihar etti... Bir saat önce ablasını arayıp haber vermişBeyoğlu'nda dehşet! Oğlunu öldürüp intihar etti... Bir saat önce ablasını arayıp haber vermişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Kadına Şiddet#Darp

BAKMADAN GEÇME!