×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü... Motosikletli kadınları darp ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kadın#Darp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 11:30

Esenyurt’ta motosikletiyle cadde üzerinde seyreden iki kadın, kendilerine laf atan şahıslarla tartıştı. Şahıslar, iki kadını darp ederken yardım etmek isteyen vatandaşın kafasına kaskla vurdu. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Tabela mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı. El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı. Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Kadın#Darp

BAKMADAN GEÇME!