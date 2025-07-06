Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü... Motosikletli kadınları darp ettiler

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Tabela mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı. El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı. Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.