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Olay, dÃ¼n saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Esenyurt MehterÃ§eÅŸme Mahallesi 1973. Sokakta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, sevgili olduÄŸu belirtilen Helin D. (19) ile Mete G. (20) sokakta tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Mete G.'nin ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Helin D, tekstil iÅŸi yapan Mehmet Ali TanyÄ±ldÄ±z'Ä±n iÅŸ yerine sÄ±ÄŸÄ±narak "Taciz ediyor, laf atÄ±yor" dedi. Mehmet Ali TanyÄ±ldÄ±z, Helin D.'yi korumak iÃ§in Mete G. ile tartÄ±ÅŸtÄ±.Â

Mete G. birkaÃ§ dakika sonra geleceÄŸini sÃ¶yleyerek olay yerinden ayrÄ±ldÄ±. Olay yerine arkadaÅŸÄ± Sedat B. ve abisi Arda G. ile gelen Mete G. yanÄ±nda getirdiÄŸi silah ile tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mehmet Ali TanyÄ±ldÄ±z'a ateÅŸ etti.Â Silahtan Ã§Ä±kan kurÅŸunlardan biri Mehmet Ali TanyÄ±ldÄ±z'Ä±n gÃ¶ÄŸsÃ¼ne isabet etti. Olaya mÃ¼dahale etmek isteyen komÅŸu esnaf MÄ±sÄ±r uyruklu Zakaria Ali A. bacaÄŸÄ±na isabet eden mermi ile yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar olay yerinden koÅŸarak kaÃ§tÄ±.

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TÃœM MÃœDAHALELERE RAÄžMEN KURTARILAMADI

Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Mehmet Ali TanyÄ±ldÄ±z yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

2 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINDA

Polis ekiplerinin olay sonrasÄ± evlerini tespit ettiÄŸi ÅŸÃ¼phelilerden Mete G. ile kardeÅŸi Arda G. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cinayet silahÄ± ise ekiplerin aramasÄ± sonucu Turgut Ã–zal StadÄ± yanÄ±nda bulundu.

Polis ekiplerinin diÄŸer ÅŸÃ¼pheli Sedat B. iÃ§in yakalama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.Â