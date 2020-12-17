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Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / DHA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta dehşet! Sahibinin başında böyle bekledi

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Esenyurt'ta dehşet! Sahibinin başında böyle bekledi
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İstanbul Esenyurt’ta bir genç börek almak için geldiği dükkanda önceden husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından sırtının 3 yerinden bıçaklandı. Sahibi bıçaklanan köpek ise ambulansın başında bekledi.

Esenyurt'ta bir kişi börek aldığı sırada iş arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Belinden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bulunan bir börekçide yaşandı. Çalıştığı tekstil atölyesinden börek almaya gelen bir kişi, iş arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

KÖPEK MERAKLA İZLEDİ

Öte yandan sahipli bir köpek yaşananları merakla izledi. Paşa isimli köpeğin ambulansın kapısına kadar gelerek yaralıya bakması dikkat çekti. Köpeğin meraklı anları kameraya yansıdı.

Esenyurtta dehşet Sahibinin başında böyle bekledi

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