Esenyurt'ta dehşet! Kovalamaca anları kamerada

Olay, 17 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli, kendilerine borcu olan bir kişiyi sokakta gördü. Kar maskesi takıp, ellerine pompalı tüfek alan şüpheliler, alacaklı oldukları adamı kovalamaya başladı. Peşindeki saldırganları fark eden adam, sokak üzerinde bir fotoğrafçıya sığınırken, iş yeri sahibi dışarı kaçtı. Kaçan kişiyi gören saldırganlar, dükkandan içeri girerek bir el ateş edip otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Dükkanına dönen iş yeri sahibi, kaçan kişinin bacağından yaralı olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere, yaşanan kovalamaca, dükkan sahibinin kaçışı, iş yerine gelen pompalı tüfekli kişiler ve kaçma anları yansıdı. Yapılan çalışmaların ardından kar maskeli saldırganlar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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