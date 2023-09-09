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Esenyurt'ta dehşet! Çocukların kavgasına aileler karıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis
Esenyurtta dehşet Çocukların kavgasına aileler karıştı... Bir kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 09:21

İstanbul Esenyurt'ta sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler karıştı. Çıkan kavgada, A.H., N.T.'yi bıçaklayarak öldürüldü. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafında yakalandı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1218. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin babası olan N.T., çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada, olayı duyan yabancı uyruklu çocuğun babası A.H. de, evden aldığı bıçakla dışarı çıkarak N.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.H., N.T.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanaye kaldırılan N.T., burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan A.H., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

Esenyurtta dehşet Çocukların kavgasına aileler karıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

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polis, SOKAKTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından, A.H.'nin evinin önünde toplanan kalabalığın tepkilerinin üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

Esenyurtta dehşet Çocukların kavgasına aileler karıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

 

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis

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