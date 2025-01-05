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Esenyurt'ta dehşet! Cani sevgili, Burcu Seymen'i katletti

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#Esenyurt#İstanbul#Polis
Esenyurtta dehşet Cani sevgili, Burcu Seymeni katletti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 15:13

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre tartıştığı sevgilisi Burcu Seymen'i silahla öldüren Melik A. daha sonra kendisini öldürmek istedi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melik A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kızının cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim alan baba Suat Seymen, "Cinayete kurban gittiğini öğrendim. Adaletin yerine gelmesini, bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Burcu Seymen ve Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik A. bir süredir görüşüyordu.

Dün akşam saatlerinde Seymen'in evine gelen Melik A. ile Seymen arasında tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle evden 2 el silah sesi duyuldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipleri yerde yatan Burcu Seymen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı halde bulunan Melik A.ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurtta dehşet Cani sevgili, Burcu Seymeni katletti

Burcu Seymen'in cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Evli olduğu öğrenilen Melik A.'nın tedavisi hastanede devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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'KIZIMIN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Kızı Burcu Seymen'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba Suat Seymen, "Polis bana saat 05.10'da 'Buraya gelebilir misiniz?' dedi.

Arabaya binip gittim, bana kızımı gösterdiler. Cinayete kurban gittiğini öğrendim. Silahla vurulmuş, ben yerde yatarken ölüsünü gördüm.

Esenyurtta dehşet Cani sevgili, Burcu Seymeni katletti

'İKİ ÇOCUĞU VAR'

Adaletin yerine gelmesini, bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. İki tane çocuğu var. Biri 16 yaşında, diğeri de 11 yaşında. Silahla vurulduğunu savcı söyledi" ifadelerini kullandı.

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#Esenyurt#İstanbul#Polis

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